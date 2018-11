Les experts - Saison 14 Episode 14 - Meurtres en béton

Un ami de Robbins lui demande d’aller autopsier le corps de sa fille, retrouvée morte au Mexique dans des circonstances suspectes. Nick et Robbins se rendent sur place. L’autopsie de la jeune fille semble confirmer, à première vue, le diagnostic du médecin légiste local : mort par overdose. Mais en enquêtant plus profondément, ils découvrent qu’elle a succombé à un empoisonnement aux métaux lourds et que son corps a été transporté depuis Las Vegas jusqu’au Mexique. Pendant ce temps, le reste de l’équipe enquête sur la mort d’une femme et de son beau-frère qui ont été abattus et dont les corps ont été coulés dans du béton. Il s’avère bientôt que la femme a elle-aussi été empoisonnée. Les deux victimes étaient en contact avec le même professeur d’arts plastiques. Ce dernier voulait garder le contrôle sur la jeune fille qui allait le quitter. Il a commencé à l’empoisonner pour l’affaiblir jusqu'à provoquer sa mort. Mais il ne s'est pas arrêté là...