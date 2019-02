Les experts - Saison 14 Episode 17 - Sexe, drogue et meurtres

Une jeune femme est retrouvée morte, assassinée de plusieurs coups de couteau, dans un bus VIP loué la veille par un groupe de rock ayant souhaité rester anonyme. Le chauffeur du bus, hospitalisé pour une intoxication éthylique, explique aux enquêteurs que ses clients, un groupe de quatre vieux rockers, lui avaient demandé de les conduire de bar en bar, accompagnés de deux jeunes femmes, la victime et une dénommée Tangerine. Greg et Morgan retrouvent dans le bus VIP, un morceau de plastique à moitié carbonisé, les restes d'un médiator conçu sur-mesure pour le leader du groupe de rock, Kiss. Convoqué au poste de police, Gene Simmons explique à Brass qu'il a joué la veille avec trois musiciens amateurs qui ont payé une petite fortune pour avoir ce privilège, dans le cadre des prestations proposées par une société d'évènementiel, «Entrez dans la légende». Les trois clients sont d'anciens camarades qui avaient monté un groupe à la faculté et qui, par nostalgie, ont souhaité remonter le groupe, l'espace d'une semaine.