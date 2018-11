Les experts - Saison 14 Episode 19 - Fusillade au commissariat

La chef de poste du commissariat central de Las Vegas vient de demander à son mari, officier de police, de remplacer son collègue à l'accueil lorsqu'un adolescent pénètre dans le hall d'entrée et ouvre le feu sur les policiers présents. Le mari de la chef de poste est sa première victime. L'officier Mitchell est touché et un autre officier est mortellement blessé. Dans la panique générale, le jeune homme se retranche dans la salle d'interrogatoire où Russell interrogeait un jeune garçon, soupçonné d'avoir volé la voiture d'un conseiller municipal. Le jeune suspect est blessé à l'abdomen par une balle perdue tirée par les policiers qui visaient le forcené. Russell parvient à obtenir une empreinte du preneur d'otage en lui demandant de tenir une bouteille recouverte de sang. Grâce à la caméra de surveillance, les enquêteurs récupèrent l'image et découvrent que le forcené a déjà un casier judiciaire. Ils font venir sa mère au commissariat. Brass lui demande de parler à son fils pour lui faire entendre raison. Le jeune garçon est furieux d'avoir été berné par Russell et il détruit les caméras de surveillance. Sur son ordinateur, les enquêteurs découvrent qu'il communiquait depuis quelques mois avec un internaute dont le pseudonyme est Looking Glass 419. Celui-ci l'incitait à la haine envers les policiers et avait plannifié une attaque kamikaze en simultané sur deux postes de police avec le jeune garçon.