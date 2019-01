Les experts - Saison 14 Episode 21 - Liaison virtuelle

La femme de Lee Berman, propriétaire du Tangiers, a été tuée par balle dans sa chambre, pendant son sommeil. Son mari, absent du domicile, est aussitôt appréhendé dans sa voiture. Il a de la poudre sur les mains et un pistolet à côté de lui. Il est mis en garde à vue. En fouillant le domicile de la victime, les enquêteurs réalisent que les deux époux faisaient chambre à part. Russell découvre dans la chambre du mari, un ordinateur portable dont il se servait pour communiquer en ligne avec une jeune femme brune. Mais l'ordinateur s'abîme sous les yeux du chef de la brigade scientifique. L'agent Ryan, de l'unité de cybercriminalité du FBI, vient à Las Vegas prêter main forte aux détectives car le mari de la victime est justement la cible d'un cybercriminel qu'elle traque depuis six semaines. Ce hacker piège ses proies via un site pornographique dont l'hôtesse est une femme virtuelle qu'il a créée à partir d'une femme réelle, dont il a piraté les photos sur les résaux sociaux.