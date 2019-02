Les experts - Saison 14 Episode 22 - Trésor caché

Un homme, Roger Mathers, est retrouvé mort. C’était l’un des trois garçons qui, en 1989, s’étaient retrouvés mêlés à une affaire de cambriolage, le butin des voleurs n’ayant jamais été découvert depuis. A l’époque, l’un d’eux, Scotty Gates, avait disparu, enlevé et tué par un des voleurs, vraisemblablement. Mais en enquêtant sur l’affaire actuelle, l’équipe en apprend plus sur l'ancienne. Elle découvre, en effet, qu'une statuette de grande valeur avait aussi été dérobée. Après avoir soupçonné différents membres de la police locale dont le shérif et Sam Bishop, le policier chargé des analyses scientifiques, l’équipe se tourne vers le dernier garçon en vie.