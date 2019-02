Les experts - Saison 14 Episode 5 - Fantôme du passé

Une jeune femme est retrouvée morte au domicile d'un homme soupçonné du meurtre d'une autre femme, quatorze ans plus tôt. Fils d'un grand producteur hollywoodien, il avait bénéficié d'un non-lieu en partie grâce à Ecklie, qui avait retiré l'enquête à l'équipe de nuit. Il avait ainsi empêché Sara d'obtenir une commission rogatoire pour fouiller la maison du suspect. Sara a toujours été convaincue de sa culpabilité. Quatorze ans plus tard, avec ce nouvel homicide, toute l'équipe compte, enfin, arrêter le suspect qui leur avait échappé alors. Les détectives découvrent dans la chambre forte où le propriétaire des lieux cache les œuvres d'art héritées de son père, une jeune femme ligotée et bâillonnée...