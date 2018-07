Les experts - Saison 15 Episode 1 - Castor et Pollux

Un crime a été commis dans un hangar. Lorsque les détectives arrivent sur place, la scène a déjà été analysée, les indices marqués, comme de vrais techniciens de scène de crime l'auraient fait. Russel et Finlay reconnaissent le mode opératoire du tueur de Gig Harbor, qu'ils croyaient derrière les barreaux. En effet, Jarred Briscoe a été arrêté grâce à eux et il a avoué le crime de sept femmes, cinq ans auparavant. Finlay passe la nuit avec Dan Shaw, un ancien policier de Seattle qui avait enquêté avec elle sur l'affaire du tueur de Gig Harbor. Entre-temps, il est devenu détective privé et est venu à Vegas pour retrouver son associée, Kerri Torres, qui a disparu. Elle avait été engagée avec Dan Shaw, par les parents d'une jeune étudiante dont on a perdu la trace. Il réussit à convaincre Finlay de le laisser collaborer à l'enquête sur le "nouveau" tueur de Gig Harbor. Toute l'équipe pense qu'il s'agit d'un imitateur, un tueur qui reproduirait les exploits du réel tueur en série. Au cours de l'enquête, ils découvrent que Jarred Briscoe a un frère jumeau, un homme d'affaires accompli, qui règle un avocat pour défendre son frère qui, selon lui, a été injustement condamné. Les jumeaux ont été adoptés à la naissance et ont grandi dans des familles d'adoption très différentes. Les enquêteurs sont appelés sur une autre scène de crime, "préparée" par le "nouveau" tueur en plein désert. Ils y trouvent les cadavres momifiés des sept victimes que le tueur de Gig Harbor avait éliminées, cinq ans plus tôt.