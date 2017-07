Les experts - Saison 15 Episode 12 - Les bois éternels  

Une adolescente se promène avec son petit ami dans un quartier malfamé de Las Vegas. Un S.D.F. les somme de lui donner leur portable et leur argent en les menaçant avec un pistolet. Le petit ami se bat avec le sans-abri, le coup part et l'agresseur est tué. Quand la police arrive sur place, l'adolescente demande à parler à Sara Sidle. L'enquêtrice avait rencontré l'enfant dix ans plus tôt sur l'enquête du massacre de sa famille. La mère et la sœur aînée d'Abby Fisher avaient été tuées sous ses yeux, soi-disant par leur père qui avait, pour finir, retourné l'arme contre lui, alors qu'ils faisaient du camping sauvage sur le mont Charleston. L'odeur de lubrifiant pour arme à feu qu'Abby a senti quand son petit ami a tué le S.D.F. a réveillé sa mémoire et l'adolescente se souvient avoir senti cette odeur le soir où sa famille a été massacrée. Elle est soudain persuadée que son père n'a pas tué sa mère et sa sœur, mais qu'un autre homme était sous la tente. Sara convainc Russell de l'autoriser à rouvrir l'enquête et ressort les scellés des archives. L'équipe reconstitue la scène de crime sur le mont Charleston. L'adolescente se remémore alors la scène par flashs...