Les experts - Saison 15 Episode 15 - Mort dessinée  

Le corps sans vie d’un jeune homme déguisé en super-héros est trouvé dans une ruelle. Il a été battu à mort. Brad Jeffries faisait partie du Mouvement des super-héros du monde réel. Avec ses amis, Tina et Scott, il allait défendre la veuve et l’orphelin dans les rues malfamées de son quartier, déguisé en Superflash. Il semble qu’il ait perdu la vie en affrontant un gang de jeunes, mené par Troy Preach. Mais grâce à l’analyse de la poudre de coques de noix trouvée sous les semelles du gang qui a laissé beaucoup d’empreintes dans la ruelle, Hodges oriente l’enquête vers une entreprise de matériel et d’entretien de piscines fermée, dont la démolition est effectuée par un certain Tony Agrerro.