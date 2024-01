Les experts - S02 E42 - Service à domicile

Jane Galloway vit dans la peur. Ses portes sont fermées à double tour, ses rideaux tirés, la fenêtre de sa salle de bains est clouée et un système d'alarme reste activé jour et nuit. Mais rien ni personne ne peut empêcher son assassinat. Lorsque les détectives arrivent sur les lieux du crime, ils découvrent le corps de la victime, les cheveux teints et le visage dans les toilettes. Le mystère est total : qui a bien pu tuer Jane et comment le meurtrier a-t-il pu entrer et quitter le domicile de la défunte ?