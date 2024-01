Les experts - S02 E43 - De si jolis chatons

Catherine, Gil et Warrick enquêtent sur la mort d'une femme âgée qui vivait recluse avec une vingtaine de chats et semblait avoir plus d'ennemis que d'amis. Elle aurait visiblement été poignardée. Les enquêteurs cherchent le mobile du meurtre. Ils découvrent un coffre-fort, mis à sac. Mais que pouvait donc avoir à voler cette femme coupée du monde et même de sa famille ? De leur côté, Sara et Nick sont appelés sur les lieux d'une explosion de véhicule. Il s'avère qu'une bombe a été placée sous le capot de la voiture et que le mari de la victime s'y entend en matière d'explosifs...