Les experts - S02 E46 - Soeurs ennemies

Le corps d'une jeune femme non identifiée est découvert dans un chariot de supermarché renversé, près du passage souterrain d'une autoroute. La victime est complètement défigurée. Selon Grissom, on ne voulait pas seulement sa mort, on voulait aussi l'enlaidir le plus possible. Des indices viennent aider les enquêteurs : la présence, sur les lieux du crime, d'un sac à main onéreux, de magazines de mode et d'un carnet en cuir rempli de notes, écrites avec des codes.