Les experts - S03 E19 - Dernière séance

Un homme est retrouvé mort dans une salle de cinéma d'art et d'essai. On lui a enfoncé un tournevis dans la nuque pendant qu'une fusillade éclatait dans le film projeté. Grissom et Catherine découvrent qu'une mystérieuse femme rousse s'est justeme nt levée à ce moment. Pendant ce temps, Sara, Nick et Warrick sont aux prises avec une affaire des plus étranges : un garçon a été retrouvé mort dans un hangar, une balle dans la poitrine. L'endroit est truffé d'impacts sur toute la hauteur des m urs.