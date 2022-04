Les experts - S03 E22 - Liaison fatale

Deux lycéens découvrent le corps d'une femme près des gradins de leur établissement. Grissom et son équipe arrivent immédiatement. La victime a été étranglée il y a moins d'une heure. Ils se mettent sur le champs à la recherche d'indices. L'autopsier évèle qu'elle venait d'avoir des rapports sexuels. En fouillant sa voiture, Nick et Sara trouvent des traces de sperme et un éclat de céramique. Ils remontent ainsi la piste jusqu'à un tueur en série, récemment libéré...