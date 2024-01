Les experts - S03 E57 - Recette pour un meurtre

On retrouve un corps déchiqueté dans le hachoir à viande d'un abattoir. Catherine et Grissom découvrent qu'il s'agit du chef d'un restaurant cinq-étoiles de Las Vegas. Mais ils se heurtent au silence de tout le personnel. Pendant ce temps, Sara et Warrick enquêtent sur le suicide d'une jeune fille maniaco-dépressive.