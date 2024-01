Les experts - S03 E68 - Liaison fatale

Le corps d'une femme du nom d'Alison Carpenter est retrouvé près du terrain de football d'un lycée. Lorsque Grissom réalise que la victime a été assassinée il y a moins d'une heure, il met tout en œuvre pour mettre la main au plus vite sur le meurtrier. Sara et Nick retrouvent la voiture de location d'Alison et découvrent des traces de relations sexuelles et de consommation de drogue à l'intérieur du véhicule...