Les experts - S04 E01 - Epreuve d'amour

Un couple est retrouvé mort dans un grand Hôtel-Casino de Vegas. La femme et le mari ont été égorgés, dans une chambre pour la première, et dans leur voiture pour le second. Un détail surprend Grissom : la femme semble s'être laissé trancher la gorge . La découverte d'un deuxième double meurtre plonge l'équipe d'enquêteurs à la poursuite d'un couple de tueurs en série.