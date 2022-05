Les experts - S04 E03 - Péril en la demeure

On trouve le corps d'une vieille femme âgée, momifié dans sa penderie. Elle s'est fait cambrioler et enfermer dans un placard il y a trois semaines environ. Pendant ce temps, Nick et Sara se chargent d'un appel signalant une effraction au domicile d' une famille. La jeune fille de la maison se glisse dans la voiture de Sara et lui demande de l'amener à l'hôpital : elle s'est fait violer. Catherine s'occupe, elle, d'un revolver trouvé dans un jardin.