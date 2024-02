Les experts - S04 E05 - Pas si bêtes

Catherine et Grissom enquêtent sur la mort d'un homme, Bob Pitt, retrouvé au bord d'une route déguisé en raton laveur. La victime a été tuée d'un coup de fusil puis percutée par une voiture. Greg retrouve des traces de vomitif et d'aphrodisiaque dans son corps. Sara et Nick se rendent, pour leur part, dans l'entrepôt d'un magasin où un homme a été retrouvé congelé dans un réfrigérateur...