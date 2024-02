Les experts - S04 E16 - Triste clown

Catherine et Sara enquêtent sur la mort d'une personne qui leur semble, tout d'abord, être un travesti. Mais une fois l'autopsie réalisée, les détectives découvrent qu'il s'agissait, en fait, d'un clown. Grissom, Nick et Warrick cherchent à en savoir plus sur le cadavre d'un homme retrouvé dans un lieu fréquenté par des sans-abri. Ils apprennent bientôt que la victime travaillait dans un centre de réhabilitation pour drogués.