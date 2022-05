Les experts - S04 E20 - A bout de course

A l'occasion du Relais du Désert de la police, 20.000 policiers se retrouvent à Las Vegas pour concourir et faire la fête. Un membre de la Section d'Elite Spéciale de Los Angeles est retrouvé mort le long du parcours de la course. Sa carte de retrait bancaire, qui semble avoir disparu, a été utilisée quelques heures après son décès. Deux autres policiers sont découverts dans une chambre d'hôtel, abattus avec l'arme de service de l'un d'eux. C'est loin d'être un week-end de tout repos pour Grissom et son équipe.