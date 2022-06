Les experts - S05 E01 - Une nuit à Las Vegas

Un homme est tué dans la foule d'une boîte de nuit, et le même soir, on retrouve le cadavre d'un homme électrocuté dans sa baignoire à l'aide de plaques chauffantes, et celui, ensanglanté, d'une stripteaseuse de petite vertu à côté de son client endormi. Le cadavre de la boîte de nuit portait le polaroid d'un autre mort, preuve qu'il avait bien accompli le contrat qu'il venait se faire payer. Ce mort n'est autre qu'un des deux propriétaires de la boîte, et c'est la protégée de l'autre propriétaire qui l'a fait assassiner. La cupidité du tueur à gage lui aura coûté la vie. C'est ce que découvrira Gissom, flanqué de Greg dont cette enquête est l'examen d'aptitude au terrain.Warrick n'est pas convaincu que l'homme de la baignoire se soit suicidé. Il découvre que le pauvre diable, joueur invétéré, avait touché le jackpot ce soir là. Mais il s'en était ouvert dans son enthousiasme à un petit vendeur de hot dog, et cette confidence lui fut fatale.Quant à la prostituée, c'est l'alcoolisme et