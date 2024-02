Les experts - S05 E05 - Echanges

Vanessa Keaton est retrouvée morte dans une fontaine au cours d'une soirée chez les Brady. Ceux-ci avaient réuni quelques voisins pour une soirée échangiste, passe-temps auquel se livrent régulièrement les habitants de ce riche lotissement. Grissom, Sara et Greg découvrent que l'eau contenue dans ses poumons provient de la piscine d'un des convives. Nick et Warrick, qui enquêtent sur un meurtre à la scie dans une salle de jeux électroniques, découvrent un second cadavre. Si le premier est celui du propriétaire des murs, le second est celui de la compagne du locataire.