Les experts - S05 E06 - Meurtres modèles

A l'occasion d'un bizutage à l'université de Las Végas, les étudiants découvrent une fosse remplie de larves de mouches. Alertés, les gardiens font appel à Gil Grissom qui trouve une dent humaine au milieu des larves voraces, et en déduit qu'un assassin s'est servi du composteur de la section agro-alimentaire du campus pour faire disparaître un cadavre. Différents indices permettent à l'équipe de remonter jusqu'à celui qu'on a surnommé le tueur à la peinture bleue, et qui a été arrêté, condamné, et exécuté il y a deux ans