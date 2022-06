Les experts - S05 E13 - Les poupées russes

Catherine, Warrick et Nick retrouvent les cadavres de deux jeunes femmes, encastrés dans un bloc de goudron sur un chantier. Celles-ci étaient d'origine russe et ont apparemment été victimes d'un vaste trafic orchestré par une agence matrimoniale proposant des unions entre Russes et Américains.