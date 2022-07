Les experts - S05 E14 - La peau de l'ours

Le cadavre d'un homme et la dépouille d'un ours sont retrouvés dans la montagne. S'il apparaît évident à l'équipe des Experts que l'animal a tué l'homme, un chasseur, ce qui l'est moins c'est que cette espèce d'ours brun n'existe pas à l'état sauvage aux USA. En fait, l'ours appartient à un zoo et a été vendu frauduleusement pour devenir la proie d'une chasse organisée. Les Experts vont découvrir essentiellement grâce aux recherches et analyses effectuées sur sa voiture, que c'est sa belle-mère qui l'a assassiné pour pouvoir faire main basse sur son héritage.