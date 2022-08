Les experts - S05 E16 - Meurtre XXL

On a retrouvé en pleine nature le cadavre de Kelvin Russel, le visage effacé par une décharge de chevrotine. Les indices emmènent Warrick et Catherine dans les milieux du pari sportif de Las Vegas, tandis que Grissom, Greg et Sara enquêtent sur la mort de Maurice Hudson, étouffé sur son lit, dans la chambre d'un hôtel où à lieu un congrès d'obèses.L'argent que Kelvin Russel et son complice Lou Barnes avaient gagné en trichant a suscité la convoitise, mortelle pour Kelvin, de César Dabo que son patron suspicieux avait engagé afin de le surveiller. C'est l'amour de sa lourde conquête d'un soir endormie sur lui qui a eu raison de Maurice Hudson.