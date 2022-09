Les experts - S05 E23 - Chambre froide

Paula et Trip sont morts asphyxiés dans la chambre de cité universitaire que Trip occupe, à côté de celle de Zack. Sara et Greg enquêtent, tandis que Warrick et Catherine cherchent à comprendre comment le cadavre de Kevin Staniland est arrivé au centre d'un cercle d'herbe foulée au milieu d'une prairie. Conrad Ecklie reprend du service sur le terrain pour élucider la mort de James Billmeyer sur un parking. Mais le corps de ce denier, emporté par une crise cardiaque, disparaît de la morgue.