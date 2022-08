Les experts - S06 E02 - Sévices d'étage

Grissom et Catherine enquêtent ensemble sur la mort d'un chauffeur de taxi et celle de son dernier client, un immigré laotien nommé Samay Thao, abattu par Keo Vipraxay, Laotien lui aussi, chez qui le taxi l'avait déposé peu avant. Quant au pauvre chauffeur de taxi, c'est un plomb perdu, échappé de la cartouche de chevrotine destinée à Samay, qui l'a conduit à sa dernière course. Julian Harper, star montante du cinéma, est mort étouffé dans sa luxueuse suite d'hôtel à l'atmosphère lourde de sexe, de drogue et d'argent facile. Le cadavre de Samay Thao voisine à la morgue celui d'un troisième Laotien - Noy Vipraxay - qui n'est autre que le frère de Keo. Mais ce n'est pas pour venger la mort de Noy que Keo a tué Samay. Au contraire, c'est pour ne pas lui payer le contrat qu'il lui avait demandé d'exécuter sur son propre frère, trop dépensier. Warrick, Nick et Sofia comprennent que Julian n'a pas été assassiné par le voleur qui a visité sa suite, ni par la jeune et naïve admiratrice dont il