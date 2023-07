Les experts - S06 E05 - Petit Poucet

Sara, Nick, Warrick et Greg se rendent dans l'est du Nevada afin d'enquêter sur la disparition d'une famille entière. Le sang présent sur les lieux laisse penser que tous ses membres sont morts mais, en l'absence de corps, Nick est persuadé du contraire. Alors que celui-ci fouille la maison, une voix de petite fille résonne mais les lieux sont sinistrement vides. Nick entend-il de vraies voix ou le fait d'avoir frôlé la mort brouille-t-il sa vision des choses ? Qui en voulait à cette famille et pourquoi ? Les détectives mènent l'enquête en espérant retrouver la jeune victime que Nick est persuadé d'entendre, en vie.