Les experts - S06 E06 - Une dent contre elle

Les secours arrivent au domicile de Ray Lester, une maison en banlieue. Celui-ci, couvert de sang, emmènent les médecins au chevet de sa femme, Becky, allongée dans les escaliers. Les urgentistes mettent tout en œuvre pour la sauver, en vain. Catherine et Grissom arrivent sur les lieux du drame et interrogent le mari de la victime. Ceux-ci se demandent pourquoi il a mis tant de temps à appeler les secours car tout porte à croire que l'accident remonte à plusieurs heures. Ray affirme aux détectives que sa femme et lui étaient au bord de la piscine lorsque sa fille a appelé et demandé à parler à Becky en privé. Lorsque celle-ci est partie répondre au téléphone à l'intérieur, Ray prétend s'être endormi sur sa chaise. A son réveil, sa femme était allongée dans les escaliers, couverte de sang.