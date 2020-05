Les experts - S06 E09 - Chienne de vie

Le corps de Jerry Gable est retrouvé dans la poubelle d'un restaurant, la bouche tachée de confiture et les mains souillées de purée. L'enquête entraîne Catherine et Jim dans le milieu des concours de mangeurs de hot-dogs. Sara, Sofia et Nick cherchent à élucider le double meurtre de Lori et Michael Tinsley.