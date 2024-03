Les experts - S09 E16 - Les quatre saisons

Nick est amené à enquêter dans le même motel à quatre reprises en l’espace d’un an pour des affaires différentes, dont les trois dernières sont intimement liées. Il apprend à connaître le couple de gérants et leur fille. Il observe l’évolution spectaculaire de la jeune fille en adolescente rebelle, une rébellion essentiellement tournée vers la mère qui se termine tragiquement. Bouleversé, Nick s’en veut de n’avoir pas élucidé plus tôt les affaires précédentes et de n’avoir pu empêcher la mort de la jeune fille au passé tourmenté.