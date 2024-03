Les experts - S10 E06 - Le jeune homme et la mort

Un jeune homme est battu dans une ruelle. A l’hôpital, il refuse de se faire examiner et s’enfuit. Nick le traque à travers la ville pour recueillir les indices qui lui permettront d’arrêter l’agresseur. Non loin de là, le propriétaire d’un magasin d’électronique est retrouvé mort. Il a été tué par balle dans sa boutique qui a, de plus, été incendiée.