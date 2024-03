Les experts - S10 E13 - Abus de course

Un adolescent s’effondre dans les couloirs de son lycée et succombe à un œdème cérébral. En enquêtant sur l’affaire, l’équipe découvre que sa petite amie a disparu la veille. La jeune fille est finalement retrouvée morte, renversée par un véhicule qui faisait la course avec la voiture de son petit ami dans le désert. Or, ces deux véhicules s’étaient affrontés peu de temps auparavant dans le cadre d’une course légale, organisée par la police.