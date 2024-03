Les experts - S10 E15 - Le meilleur d'entre nous

Le corps d’un adolescent est retrouvé au milieu d’un terrain vague suite à un appel anonyme. Il semblait s’être préparé pour une véritable expédition : boussole, couteau, lampe torche, provisions... Mais le sang prélevé sous ses ongles s’avère être celui d’un homme incarcéré pour le meurtre de sa femme, deux ans et demi plus tôt. Comment cela est-il possible ? Quel est le lien entre ces deux affaires ?