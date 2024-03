Les experts - S10 E16 - Sens dessus dessous

Catherine et Louis Vartann se retrouvent tous les deux dans une chambre d’hôtel pour arrêter les deux plus gros fournisseurs d’ectasy du sud-ouest des Etats-Unis. Mais un homicide commis dans le même hôtel ce soir-là vient mettre en péril le dispositif en place et oblige les détectives à mener cette deuxième enquête dans la plus grande discrétion.