Les experts - S10 E21 - Trois ans de solitude

Trois jeunes filles roulent, éméchées, vers Las Vegas et heurtent une femme errant à pied dans le désert. Il s'agit d'une amie de Brass dont le fils, la fille et le mari ont disparu trois ans plus tôt. Les enquêteurs retrouvent sur le lieu de l’accident une lampe torche appartenant à la mère, qui présente des traces de sang anciennes, celles de son petit garçon. Le docteur Langston la soupçonne d’avoir tué son fils...