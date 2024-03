Les experts - S11 E09 - Nuit d'ivresse

Dans un hôtel, un homme fait une chute d’un balcon. Nick et Ray, qui envisagent d’abord la thèse du suicide, se rendent compte qu’il est tombé du balcon de la suite située à côté de la sienne, où ils découvrent deux femmes allongées sur un lit maculé de sang. Elles sont venues faire la fête à Las Vegas, ont bu et rencontré un barman avec lequel l’une des deux victimes a passé la nuit. Sara et Greg enquêtent sur le double homicide d’un mari et de sa femme.