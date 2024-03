Les experts - S11 E13 - Les deux Mme Grissom

Le directeur d’une fondation, qui offre une bourse d’un demi-million de dollars au meilleur étudiant sourd du Gilbert College, est victime d’un accident de voiture. Celui-ci a été provoqué par l’explosion d’une bombe placée sous son véhicule. L’équipe enquête dans le milieu des sourds et croise madame Grissom ainsi que Julia Holden, professeur au Gilbert College et ex-petite amie de Gil, à la grande surprise de Sara. Quelques jours plus tard, une deuxième bombe explose dans le bureau de Julia. Un des candidats à la bourse, avec lequel elle a une liaison, s’était fait passer pour sourd.