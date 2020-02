Les employés du laboratoire de police scientifique vont parier ce soir-là sur un quarté gagnant : les enquêteurs ont déjà résolu un homicide, un suicide et un accident. Il leur manque donc une mort naturelle pour boucler la boucle. Qui, dans l’équipe, va ramener au laboratoire un cadavre mort de cause naturelle ? Un joueur vidéo compulsif et obèse est retrouvé mort dans son fauteuil, devant son écran.