Les experts - S11 E19 - La vraie nature

Une femme s'est fait attaquer par un puma. Après l’avoir examinée, Sara et Ray découvrent qu’elle a des ecchymoses, plusieurs fractures et deux marques de brûlures provoquées par une matraque électrique. Elle était psychologiquement fragile et vivait dans la peau d’un chat. En voulant lui porter secours, une de ses amies a accidentellement provoqué sa mort. Nick enquête sur une adolescente, retrouvée pendue. Elle était enceinte. Heureusement, Robbins réussit in extremis à sauver son bébé.