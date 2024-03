Les experts - S11 E22 - Là où tout a commencé

Après avoir poursuivi Haskell à Los Angeles, Ray confronte son ennemi juré dans la vieille ferme des Thorpe où le tueur en série a vu le jour, a grandi et où il a séquestré et violé l’ex-femme de Ray. Lorsque Brass arrive, Haskell gît mort dans les escaliers et son père, sur le palier du premier étage, abattu par son fils d’une balle dans la tête. Haskell est visiblement tombé du premier étage en passant à travers la balustrade.