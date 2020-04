Les experts - S11 E05 - Capharnaüm

Des plaintes du voisinage concernant des nuisances causées par les chats d’une maison entraînent la police à découvrir le corps d’une femme en décomposition au milieu d’un fouillis inextricable d’objets et d’immondices qui encombre l’intérieur de la maison. La victime est l'une des filles de la propriétaire, qui souffre du syndrome de Diogène, une pathologie qui la pousse à entasser les objets de façon compulsive et à ne rien jeter. L’enquête permet aux enquêteurs de découvrir également quatre squelettes de garçons âgés de quinze à seize ans. Nick est certain de la culpabilité de la propriétaire de la maison alors que Sara, dont la mère était schizophrène, est bien plus compréhensive face à la maladie mentale et s’acharne à trouver le véritable coupable qui, selon elle, n’est pas celle que l'on croit.