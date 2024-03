Les experts - S12 E14 - Sang neuf

Alors que Morgan et Nick font une pause et mangent devant un camion de fast-food, une voiture lancée à toute allure fonce dans un panneau publicitaire sous leurs yeux. Ils se précipitent pour aider le conducteur, un jeune homme issu d'une famille extrêmement aisée. Ils découvrent qu'il avait reçu une balle dans la tête et une autre dans l'abdomen avant même de prendre le volant. Les détectives doivent retrouver la scène de crime primaire, sans l'aide du jeune homme qui souffre d'amnésie temporaire. Il se souvient, cependant, que d'autres personnes ont été blessées et risquent de mourir.