Les experts - S12 E15 - Maudite maison

Sara et Nick enquêtent sur la disparition d’une femme et de la maison dans laquelle elle vivait avec son mari, l’un des deux fils de la propriétaire décédée. L’habitation a été entièrement déplacée et posée dans le désert à la demande de Marla, la sœur des deux frères, qui ne supportait plus leurs querelles au sujet de leur héritage, la maison.