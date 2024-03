Les experts - S12 E20 - Parfum de meurtre

Un match de base-ball opposant la brigade des mœurs et la brigade scientifique est interrompu par un appel de Brass. Il demande à Nick de se rendre de toute urgence à son bureau, un dimanche. En effet, un détenu condamné pour avoir battu à mort un étudiant dans une ruelle sept ans plus tôt, est sur le point d'être libéré car ses avocats clament que les aveux de leur client ont été obtenus par la force et ils veulent faire annuler le jugement.