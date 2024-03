Les experts - S12 E21 - Les trois mousquetaires

Lors d’un rallye dans le désert, une voiture fait un tonneau et brûle. Le corps du pilote est retrouvé à l’intérieur, mais pas celui du copilote qui a disparu, comme le reste de l’équipe. Les enquêteurs découvrent qu’ils s’étaient inscrits à la course sous de faux noms et qu’une bombe avait été placée sous leur voiture. Il s’agissait de trois patients d’un hôpital psychiatrique, «Les trois mousquetaires», tous fous de course automobile, qui avaient rencontré un quatrième homme.