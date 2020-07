Les experts - S13 E17 - Fin de règne

David Phillips se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée et découvre le corps de l’ancienne reine de la promotion. Elle s’est fait égorger. Après avoir soupçonné le mari de la victime, un psychothérapeute, et ses patients, dont les secrets risquaient d’être dévoilés au cours de la soirée à cause d’un jeu conçu par la victime, les enquêteurs s’intéressent à son ex-petit ami. Ils découvrent également l'existence d'une bombe sur place.