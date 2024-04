Les experts - S14 E02 - Faux jetons

Une salle de poker se fait cambrioler. Le voleur s’enfuit à moto dans la rue, mais il se fait tirer dessus par un agent de sécurité. A l’autopsie, il s’avère qu’il est mort suite à une réaction allergique provoquée par l’injection de venin de serpent. De plus, l’argent et les jetons retrouvés sur lui étaient faux. L’équipe enquête sur ce casino et découvre que plusieurs employés et peut-être un des joueurs présents ce soir-là étaient mêlés à l’affaire. L’enquête les mène, entre autres, à un technicien, responsable des lumières.